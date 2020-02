– Eg er optimist på kva vi kan få til

Nyheter

– Norsk barnevern er for tida i hardt vêr og møter ei rekke utfordringar i tenestene sine. Ei rekke rapportar og tilbakemeldingar tyder på at dei treng nye metodar og opplegg for å lukkast betre. Det er her vi kan møte nokre av desse utfordringane, seier rådmann Terje Heggeim i sitt vekentlege fredagsbrev.