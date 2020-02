– Skal ikkje vere eit tradisjonelt mottak

Nyheter

– Partnarskapet har slått fast at NAV Kinn er ein del av Region Sunnfjord, det er og slått fast at hovudkontoret til NAV Kinn skal ligge i Florø. Partnarskapet ynskjer at NAV Kinn skal verte gode til å bruke dei digitale løysingane, og har peika på at lokasjonen i Måløy skal verte ein stad å levere tenester og at det ikkje skal vere eit tradisjonelt mottak. Partnarskapen ser at NAV Kinn må rigge på plass andre løysingar før endringar på dette vert gjennomført, heiter det i saksutgreiinga.