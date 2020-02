Nyheter

Dei siste to av dei tre som har vore varetektsfengsla og sikta for å ha gått frå ein person i hjelpelaus tilstand på Nordfjordeid i slutten av januar har no blitt sett fri.

Det er NRK Vestland som melder saka.

Den første slepte ut av varetekt tysdag, medan dei to siste blei sett fri fredag.

– Det er ikkje grunnlag for å halde dei i varetekt lengre, seier regionlensmann Tormod Hvattum til NRK.