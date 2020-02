Jobber med å finne en løsning på problemene med manglende TV-signal

Nyheter

I en felles pressemelding melder Falck Renewables vind AS og Norges Televisjon AS (NTV) at de hadde et møte torsdag 6. februar for å finne løsninger for å gjenopprette tilgangen til TV-signaler for befolkningen i Berle. Partene vil i første omgang søke å gjenopprette tilgangen til TV-signalet ved å utnytte topografien i området. Dette vil innebære at befolkningen i Berle skal rette antennene i en annen retning, og de vil trenge antenner med forsterker.