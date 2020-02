Klinikken har fått nytt navn for å tilpasse seg framtida

Klinikken som hette Kiropraktor Kvalheim har fått nytt navn. Etter at Ørjan Kvalheim hentet inn studiekameraten Bjørn Erik Kleiven for å passe klinikken mens han selv og familien bor et år i Frankrike, bytter klinikken nå navn til Måløy helse og kiropraktikk.