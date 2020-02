Vil at dei yngste skal få tannlegetenester «heime»

Nyheter

– For ei tid tilbake hadde eg kontakt med ordførar om tannhelsetjenesten i Stad kommune, og om innbyggjarar i kommuna vår som får beskjed om at dei skal nytte tannhelsetjenesta i Kinn kommune. For Senterpartiet har det vore ei viktig sak å prøve å få til ei ordning slik at dei yngste barna (1.-4. klasse) som skal ha fast undersøkelse av tennene skal kunne sleppe å reise til Måløy eller Eid i og med at vi har i dag ein tannlegestol som er drifta av kommunen, sa Sande i kommmunestyremøtet i Stad.