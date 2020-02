Fortalde historia om uredde pionerar som skapte verftseventyret i industribygda

Fleire foredragshaldarar stilte opp under temakvelden om verftshistorien på Raudeberg i Parken kulturhus laurdag. Dei peikte alle på at evna til å ta risiko, upåklageleg arbeidsmoral og generell stå-på-vilje la grunnen for både starten og fortsetjinga av verftseventyret på Raudeberg.