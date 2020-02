Vil ikkje at skipstunnelen skal bli utsett fleire gonger

Stad, Bremanger og Kinn Venstre fekk i helga fullt gjennomslag på fylkesårsmøtet i Vestland Venstre for å krevje oppstart av Stad Skipstunnel på statsbudsjettet for 2021. Det er no eit samla nytt fylkeslag som stiller seg bak dette krevet inn mot Regjeringa som Venstre er ein del av.