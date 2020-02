Vedtok ombygging for 35 millionar kroner

Nyheter

Kommunestyret i Eid vedtok i 2018 å bygge om Eid eldretun/Fossevegen bufellesskap, i samband med at ein del av bebuarane der har fått plass på nye Hogatunet bu- og behandlingssenter. Standarden på rom, ventilasjon og varme skal hevast for bebuarane som er igjen, og det skal byggjast ut felles base for heimetenestene, psykiatritenestene og vernepleietenesta.