Nyheter

I dag pre­sen­te­rer vi to bil­der fra Svel­gen i au­gust 1989. Bil­de­ne var brukt i en re­por­ta­sje i Fjor­de­nes Tidende, fra Brem­an­ger Smel­te­verk. Der blei det for­talt om hek­tisk los­se- og laste­ak­ti­vi­tet på kaia ved smel­te­ver­ket. Da avi­sa var der, klappa en 3.500-tonner re­gist­rert i Kyp­ros til kai, og skips­agent Stei­nar Ig­land (t.h.) fra fir­ma K. Jansen i Flo­rø var på plass og møt­te den tys­ke kap­tei­nen på las­te­bå­ten. «Lau­ra He­le­na» kom rett fra Por­tu­gal med 3.000 tonn kvarts til smel­te­ver­ket i Svel­gen.





Skips­agent Stei­nar Ig­land stod klar og venta på kai­kan­ten da «Lau­ra He­le­ne» klappa til kai ved Brem­an­ger Smel­te­verk. Sam­men med kap­tei­nen skul­le agen­ten gå gjen­nom de for­mel­le pa­pi­re­ne og det prak­tis­ke i for­bin­del­se med an­løp og los­sing. Fir­ma K. Jansen blei etab­lert i 1917, og har så­le­des lan­ge tra­di­sjo­ner i Flo­rø. Av­de­lings­kon­tor i Svel­gen blei opp­ret­ta i 1967, iføl­ge ar­tik­ke­len i Fj.T. fra au­gust 1989. Fir­ma­et er frem­de­les i full sving fra sin base i Flo­rø, og på nett­si­de­ne de­res le­ser vi at de nå har 14 an­sat­te, in­klu­dert seks skips­agen­ter. K. Jansen til­byr et vidt spek­ter av tje­nes­ter for ship­ping- og off­shore­in­du­stri­en.

Har du gamle foto?

Send oss gjerne gamle bilde, med info om personar, tid og stad. Kvar månad premierer vi eitt av dei. Bilda kan bli brukte i andre samanhengar, og vi sel også kopier. Send til kavringen@fjt.no eller til Fjordenes Tidende, Postboks 55, 6701 Måløy

Pensjonert journalist Kari Midtgård Råsberg er ansvarleg for Kavringen.