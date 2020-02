Politikarane skal diskutere saka i møte i dag

Rådmannen meiner klagen frå vindparken bør bli tatt til følge

Bremangerlandet vindpark har klaga på at Bremanger kommune i sine høyringsmerknader har konkludert med at ein ber staten ved NVE/OED om å trekke konsesjonen tilbake og at formannskapet ikkje finn grunn til å gi dispensasjon frå LNF-føremål slik saka står.