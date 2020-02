Brukte 23 minutt på å diskutere «dritsak»

Nyheter

Det var Jan Arve Midtbø frå Senterpartiet som sette i gong debatten i det ein skulle tru var ei enkel sak. Han peikte på at det i forslaget til forskrift var nemnt at ein tømte septikktankane hos folk så ofte som kvart anna år. Han ville gjerne ha med ei presisering i forskrifta på at ein ikkje burde tømme tankane oftare enn kvart fjerde år.