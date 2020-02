Fortviler over søppel som spres med vinden i gatene, men ny løsning er på vei

Per Erling Sætren fortviler over situasjonen med søppel som flyter i Måløygatene på grunn av at lokkene på søppeldunkene blåses opp av vindkast og sørger for at vinden og kråkene sprer søppelet utover.