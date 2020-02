Kjenner du igjen disse is-spisende brødrene?

Nyheter

Vågsøy/Kinn: Dette er brødrene Torgeir (t.v.) og Andreas Silden i Måløy. Bildet er fra august 1992, da de to var henholdsvis 9 og 3 år gamle. Det blei presentert under vignetten «Gla’sommer» i Fjordenes Tidende 14.8.1992. Etter mange regnværsdager hadde sola endelig dukka opp igjen, og de to is-spisende guttene passa perfekt for journalisten som var ute og jakta på «Gla’sommer»-motiv.