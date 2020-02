Widerøe kutter flere lokale ruter

Nyheter

– Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distriks-Norge, sier administrerende direktør i Widerøe Stein Nilsen i en pressemelding.

Grunnen bak kuttene er lønnsomheten for driften av disse kommersielle kortbanerutene er under hardt press. Økte avgifter over flere år og en endring i den generelle markedsutviklingen i Norge har medført store utfordringer for lønnsomheten til Widerøe.

– Vi er i en fortvilt situasjon. Vi vet at resultatet av disse kuttene blir en transportstandard i en rekke distriktskommuner som ikke er i nærheten av å dekke reisebehovet. Likevel har vi ingen valg. Vi har hatt dialog med Samferdselsdepartementet og vår anbefaling er at flere av disse ruteområdene tas inn som anbud, avslutter Nilsen.

Blant kuttene som blir gjort i vårt nærområde er: