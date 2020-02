Signerte 23.000 nye lærekontraktar

Nyheter

– Landet skal byggjast for ei grønare og meir berekraftig framtid, men det skjer ikkje utan lærlingane. Difor vert eg glad for å sjå at så mange ungdommar fekk ein læreplass å gå til i fjor. Samstundes investerer bedriftene i seg sjølve, og det som er framtidas tilsette, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande i ei pressemelding.