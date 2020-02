Sogn og Fjordane gjekk i pluss i sitt siste år

Nyheter

Dette viser fylkesrekneskapane for dei to fylkeskommunane som no er avslutta. Frå 1. januar 2020 gjekk dei to fylkeskommunane saman til Vestland fylkeskommune.

— Resultatet viser at det har vore god budsjettstyring både i Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar i 2019. Dette gjev eit godt utgangspunkt for drifta framover, sjølv om den underliggjande økonomien er krevjande med stor auke i driftskostnadene og høg lånegjeld, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

— Vi har mange viktige utviklingsoppgåver framfor oss i det nye fylket, så dei positive rekneskapsresultata kjem godt med i tida framover. Saman skal vi byggje eit framtidsretta, nyskapande og berekraftig Vestland, understrekar Haugsdal.

Rekneskapen for Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune sin rekneskap for 2019 viser overskot på 78,3 mill.kr. Det er godt over gjennomsnittet dei seinare åra.

Sogn og Fjordane fylkeskommune enda med eit netto driftsresultat på 24,8 mill.kr - noko som utgjer 0,8 % av samla driftsinntekter. For fylkeskommunane er tilrådd nivå for netto driftsresultat på minst 4% av samla driftsinntekter.

Fellesinntektene og -utgiftene er i stor grad samansett av postar som er avhengig av faktorar som ligg utanfor fylkeskommunen sin kontroll. Samla var det i 2019 ei netto meirinntekt/innsparing på 60,1 mill. kr for fellesinntekter/-utgifter, der skatt og rammetilskot er dei største postane. Dei utgjer i sum om lag 2,44 mrd. kr og gav ei meirinntekt på om lag 18,5 mill. kr. Vidare viser rekneskapen meirinntekter knytt til premieavvik og pensjon 17,3 mill. kr, konsesjonskraft 15,2 mill. kr og kapitalinntekter og -utgifter 9,0 mill. kr.

Innsparing på sektornivå

Sogn og Fjordane fylkeskommune har hatt som prinsipp at ein skal ha budsjettdekning for dei tenestene som skal leverast. Med sterkt søkjelys på budsjettdisiplin vert difor ikkje alle budsjettpostane nytta fullt ut, men kjem ut med mindre innsparingar på ein god del postar. Samla kom ein ut med ei netto innsparing på 18,2 mill. kr. på sektornivå i 2019.

Sektornivået hadde ei netto utgiftsramme på nær 2,6 mrd. kr. Med eit mindreforbruk på 18,2 mill.kr. hadde sektorane – sett under eitt – ei budsjettgjennomføring på om lag 99,3 prosent. Ingen sektorar har brukt meir enn dei har hatt budsjettdekning for, dvs. at alle har såkalla mindreforbruk.



Forvaltning kom ut med overskot 8,5 mill.kr. Dei fleste postane hadde mindreforbruk. Dei største er polisk styring med 2,3 mill. kr, administrasjon 2,0 mill. kr, diverse fellesutgifter 1,4 mill. kr og plan 1,4 mill. kr.

Resultatoverføring til 2020

Opplæring kom ut med eit overskot på 7,1 mill. kr. Dei fleste postane hadde mindreforbruk, der dei største er skulelokale med 4,2 mill. kr, spesialundervising og særskilt tilpassa opplæring 3,85 mill. kr og pedagogisk leiing, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevar med til saman 3,45 mill. kr. Fagopplæring hadde eit meirforbruk på

4,5 mill. kr. Dei vidaregåande skulane og Fagskulen i Sogn og Fjordane hadde eit samla mindreforbruk på ordinær drift på om lag 4,7 mill. kr i høve budsjettet. Skulane har resultatoverføring til 2020 og nemnde innsparing påverkar såleis ikkje det samla rekneskapsresultatet.

Tannhelse fekk ei innsparing på 3,5 mill. kr. Også denne sektoren har resultatoverføring til 2020 og innsparinga påverkar såleis ikkje samla rekneskapsresultat.

Næring og kultur fekk eit overskot 0,8 mill. kr. 0,6 mill. kr av dette kom frå næring og 0,2 mill. kr frå kultur.

Samferdsle fekk eit overskot 1,8 mill. kr. Dei største postane med mindreforbruk er fylkesvegferjedrifta med 1 mill. kr og båtrutene med 0,8 mill. kr.

Fylkesveg – drift og vedlikehald – hadde eit mindreforbruk på 21,1 mill. kr. Dette vert overført til bruk seinare år. Det påverkar såleis ikkje rekneskapsresultatet.