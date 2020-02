Kvinne i 40-åra køyrde 77 km/t i 50 sonen - mista førarkortet

Nyheter

Ei kvinne frå Nordfjord måtte levere frå seg førarkortet då Utrykkingspolitiet (UP) hadde fartskontroll på E39 på Nordfjordeid i dag.

I 50-sonen kom kvinna susande i 77 kilometer i timen. Dermed så blir det ei stund før ho kan sette seg bak rattet igjen.

I kontrollen fekk seks andre bilførarar forenkla førelegg for å ha køyrd for fort. Høgste fart var 64 kilometer i timen.

Utrykkingspolitiet opplyser vidare at i tillegg fekk to bilførarar bøter for å ikkje bruke bilbelte.

Utrykkingspolitiet er flittige med kontrollar, opplyser dei.