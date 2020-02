Sirkuset får besøk av kjent internasjonal artist: Dette blir omtrent som å få kongen på besøk

Sirkus Bremanger anno 2020 begynner å ta form. For en tid tilbake ble det kjent at Ronny Brede Aase har fått jobben som sirkusdirektør i Bremangerhallen 31. oktober. Nå kan arrangøren melde at selveste Adam Douglas også er klar for en gjesteopptreden i sirkusmanesjen.