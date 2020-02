Ønskjer å etablere seg med eit anlegg

Nyheter

– Ved ei etablering på Torvneset vil det bli sterkt fokus på å halde lusetala låge ved hjelp av overvaking, kunnskapsdeling, førebyggjande tiltak og bruk av ny teknologi, skriv Eide Fjordbruk i sin søknad.

Dei søker om eit anlegg der størrelsen er sett til 3600 tonn MTB (maksimal tillaten biomasse). Dette ønskjer selskapet å fordele på åtte merdar som skal ligge i ei rett linje. Til saman vil desse åtte merdane krevje ei forankring med 25 forskjellige anker og boltar.

Som ny aktør i området presierer Eide Fjordbruk også at dei vil tilpasse drifta til gjeldande brakkleggingstider og smittehygieniske soner.

Vedlagt i søknaden finn ein også ein omfattande rapport om konsekvensvurdering av naturmangfald og naturressursar i området. Her har forskarane bak gått grundig til verks for å kartlegge korleis forholda på staden er no, og korleis desse eventuelt vil bli påverka av ein havbrukslokalitet. Blant hjelpemidla forskarane tok i bruk var eit fjernstyrt undervass-fartøy med kamera.

– Med ubetydeleg negativ konsekvens for tema naturressursar og noko negativ konsekvens for tema naturmangfald vert samla konsekvens av tiltaket vurdert til noko negativ, blir det skrive i konsekvensutgreiinga.

Sjølv om der er fleire havbruksanlegg i Nordfjord ser ikkje forskarane på smittefaren mellom lokalitetane som eit problem. Oksygentilføringa og vasstraumen som går gjennom området blir sett på som godt eigna.

Utgreiinga vart utført av Rådgivende Biologer AS.

– Med utgangspunkt i grundig kartleggingsarbeid og vedlagde dokumentasjon vurderer Eide Fjordbruk lokaliteten Torvneset som godt eigna for matproduksjon i sjø, og vi vonar på ei snarleg og positiv handsaming av søknaden vår, avsluttar Eide Fjordbruk.