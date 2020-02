Samarbeider med lokalt næringsliv om ny linje

Nyheter

No kan du velje den nye linja VG1 informasjonsteknologi og medieproduksjon ved Måløy vidaregåande skule.

– Dette er ei heilt ny utdanning, og vi håper å rekruttere elevar frå heile gamle Sogn og Fjordane og Voss, seier rektor Åsta Navelsaker Røed.

Frå og med skuleåret 2020/21 startar det nye utdanningsprogrammet opp, der opplæringa blir gjennomført i tett samarbeid med næringslivet.

Målretta jobbing

IT-miljøet i Måløy har i fleire år jobba målretta med å få på plass den nye IT-utdanninga.

IT-bedriftene starta for nokre år sidan Måløy Academy med bedriftene Videonor og Local Host som sentrale motorar, for å sikre lærlingar innan IT.

– Vi har hatt ansvaret for opplæringa, og har no begynt å få samarbeid med fleire bedrifter. Vi er i ein slik bransje som ikkje har geografiske avgrensingar, og uansett kor ein måtte sitte så er det berre å kople seg på, fortel Kari Larsen, administrasjonsleiar i Måløy Academy og Local Host.

Næringslivet treng rekruttering, og eit vidare samarbeid om den nye IT-linja er dermed viktig.

Superfornøgde

Eduard Cristea og Sebastian Kvalheim er to som har valt å gå vidare i IT-bransjen. Dei gjekk den særeigne TAF-linja, der ein går skule og jobb i fire år.

Gutane er superfornøgde med opplæringa dei har hatt som lærlingar gjennom Måløy Academy.

– No når vi er ferdige står vi framfor mange val, enten jobbe ein annan stad eller ta høgare utdanning. Det å kome tilbake hit er alltid ei moglegheit som ligg i bakhovudet, seier Cristea.

– Det har alltid vore ein draum om å jobbe her. Med fire års erfaring føler ein seg ganske heldig, seier Kvalheim.

Gjennom tida som lærlingar har dei fått ei anna forståing for materialet, og dei lært å jobbe sjølvstendig.

Gull verdt samarbeid

Rektor Navelsaker Røed påpeikar at det er litt denne modellen gutane har hatt ein no tenkjer med den nye linja. Ulike bedrifter er med på samarbeidet.

– Støtta frå næringslivet er gull verdt. Alle jobbar i lag og mange bedrifter stiller seg bak, seier Monica Refvik i Måløy Academy og Videonor.

– Å ha næringslivet med er viktig. Dei garanterer at ein får ei opplæring som er tidsriktig og i tråd med næringslivet sine behov, seier rektor Navelsaker Røed.

– Her snakkar vi kunnskapsdeling og at vi i IT-miljøet er samla bak linja. Vi unner elevane og framtidige medarbeidarar, enten dei hamnar her eller der. Vi har eit nettverk som skulane ikkje har. Og vi brukar dette nettverket til å følgje dei opp dei som kjem inn som lærlingar, seier Larsen.

VG1 informasjonsteknologi og medieproduksjon Gjennom den nye linja lærer du om ideutvikling og kreativ problemløysing.

brukarstøtte, nettverk, IT-tryggleik og programmering.

innhaldsformidling og historieforteljing.

foto, film og grafisk design.

kommunikasjon og marknadsføring.

– Først etter to år skriv ein lærlingkontrakt, fortel rektor Navelsaker Røed.

– Det er viktig å følgje magekjensla og ikkje flokken. Om det er dette du brenn for så gjer du det, seier Cristea.

Vel du den nye linja kan du bli IT-utviklar eller IT driftsteknikar, mediedesignar, medieteknikar eller medieprodusent.