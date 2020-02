Tiltalt bilførar i sjokk fortalde folk på åstaden at han hadde sovna og køyrd på to personar

Mannen i 50-åra som er tiltalt for uaktsomt bildrap i Kjølsdalen, sa til fleire av dei første som kom til staden etter ulukka at han hadde vore trøytt, at han hadde sovna og køyrd på to personar.