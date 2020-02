Nyheter

– Av fem ungdomar som reiser ut for å få seg utdanning, kjem berre ein tilbake. Fire av fem blir dersom vi kan tilby høgare utdanning lokalt.

Det seier Trond Haavik, som har jobba med etablering av «Fjordane Virtuell Campus», som no har fått namnet INVIRO – Nordfjord Virtuelle Campus.

− Med ei høgskuleutdanning innan elektro og automasjon på Nordfjordeid, så handlar det om fleire ting. Det handlar om å halde tritt med utviklinga. Det handlar om å sikre at verksemdene i dette miljøet greier å trekke til seg den kompetansen dei har trong for, anten ved å rekruttere utanfrå og/eller utdanne folk sjølv. I mange år har vi erfart at ungdom som reiser ut av fylket for å få seg ei god utdanning, er vanskelege å få tilbake. Av fem ungdomar som reiser ut for å få seg utdanning, kjem berre ein tilbake. Fire av fem blir dersom vi kan tilby høgare utdanning, seier Trond Haavik.

I utgangspunktet var INVIRO – Nordfjord Virtuelle Campus eit samarbeidsprosjekt initiert av ei gruppe bedrifter som driv innan elektro, automasjon, enøk og byggfag i Nordfjord. Bedriftene gjekk saman om å danne dette prosjektet fordi dei såg at dei hadde eit stort vekst- og utviklingspotensiale, men at rekruttering, kompetanseutvikling og utviklingskapasitet var hindringar for å realisere det potensialet. Desse utfordringane ville ein takle ved å etablere Fjordane Virtuelle Campus.

− INVIRO skal tilby løysingar på dei utfordringane bedriftene har knytt til rekruttering, kompetanseheving og utviklingskapasitet. Ved å etablere selskapet og utdanningstilbodet, kan vi no tilby tilpassa utdanningsløp for studentar og ikkje minst tilsette i bedriftene. Dei vil og samarbeide om utviklingsprosjekt og rekrutteringsstrategiar. Dette skal gjere tilgangen på relevant arbeidskraft betre og gjere kvar einskilde bedrift betre rusta til å henge med i den stadig raskare teknologiske utfordringa, seier Trond Haavik som understrekar at det er næringslivet sjølv som sit i førarsetet.

Samarbeider med lokalt næringsliv om ny linje Denne saka er ein del av utdanningsbilaget til Nordfjordsamkøyringa som kom ut fredag 21. februar.

I planleggingsfasen informerte vi fleire statsrådar og statssekretærar som besøkte Nordfjordeid om den desentraliserte høgskuleutdanninga vi var i ferd med å få på plass. Tilbakemeldingane var rimeleg klare på at det ein no har kome i gong med i Nordfjord langt på veg var i tråd med korleis ein tenkjer rundt desentralisert høgskuleutdanning i framtida.

− Det er to moglegheiter når ein skal ta høgare utdanning. Ein kan gjere som ein har gjort, prøve å få dei som har tatt utdanning til å flytte dei heim, eller ein kan gje eit desentralisert utdanningstilbod lokalt. Det er det siste som er så viktig, og det femner breitt, seier Trond Haavik.

− Målgruppa til INVIRO er tilsette i bedriftene, personar som er ferdige med vidaregåande og som ønskjer å ta vidare utdanning og ikkje minst elevane og foreldra til elevane som går ut av ungdomsskulen og som skal bestemme seg for vegen skal gå vidare.

− Når det gjeld den siste gruppa, så vil eg tru at det er av interesse å vite at om du vel yrkesfag på Eid vidaregåande skule, så er sjansen for å få lærekontrakt og jobb i regionen stor og ikkje minst at du kan ta vidareutdanning utan å møtte flytte. Det som er ein bonus, er at tilbodet også treff dei som allereie har etablert seg med familie. For denne gruppa er det ei utfordring å flytte på seg, seier Trond Haavik.

Den 3. september var ein historisk dag. Då starta 27 fagskuleelevar eit treårig deltidsstudium innan elektro- og automasjonsfag med base på Eid vidaregåande skule. Det er første gong fagskulen etablerte eit studium som har utdanningsstad utanom avdelingane i Førde og Måløy.