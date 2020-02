– På sikt vil det bli veldig dyrt å ikke ta dette valget nå

Nyheter

Kinn kommune har bestemt at det skal være ett felles sykesignalanlegg/logistikksystem i alle omsorgsbyggene i hele kommunen. Dette innebærer at det må gjøres endringer i forhold til den løsningen som ligger i anbudet fra HS-Bygg AS, som er i gang med grunnarbeidene på den nye E-fløyen på Kulatoppen omsorgssenter.