Kjenner du igjen disse fiskerne på kaia?

Vågsøy/Kinn: Å fiske med stang fra land er po­pu­lært både for små og sto­re her på kys­ten og i fjor­de­ne. Un­der den år­li­ge Hav­fis­ke­fes­ti­va­len i Mål­øy er det blant anna en fis­ke­kon­kur­ran­se for barn, og da kryr det av barn med fis­ke­sten­ger på lek­te­ren ved Torg­kaia.