I ferd med å byggje eit «lag» på det nye hotellet

Nyheter

– Vi er heilt avhengig av å byggje eit lag med dyktige tilsette. Det tek tid å få på plass dei rette folka, men brikkene fell på plass litt etter litt, seier Wiig Rambøl og viser til at ein kjøken- og restaurantstab han har stor tru på no er på plass. Kjøkensjef Odd Simen Bråten Bakken er henta frå Oslo og Grand Café. Han har fått med seg Jørgen Engdal som soussjef. Engdal har bakgrunn som lærling frå Hurtigruten, no er han fagutdanna kokk. Dei to på kjøkenet kjenner kvarandre frå før.