Krev at skipstunnelen får startløyving i 2021

Nyheter

– Stad er ei av dei hardaste vi har langs kysten og Stad skipstunnel vil vere nasjonalt banebrytande for både gods- og passasjertransport. Stad Skipstunnel er prioritert i fyrste periode av gjeldande NTP med føresett oppstart seinast i 2021. Nordfjordrådet krev at Stad skipstunnel får startløyving i 2021 som vedteke av Stortinget og fullfinansierast i åra 2022-25, som føresett i gjeldande NTP, heiter det i uttalen som er signer at ordførarane Alfred Bjørlo (Stad), Per Atle Kjøllesdal (Stryn) og Leidulf Gloppestad (Gloppen).