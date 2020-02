Ønskjer møte for å diskutere vidare tiltak

Vil begrense aktiviteten på «øyna» for å få krykkjene til å trivst og legge egg

Fylkesmannen har fått meldingar om at det går føre seg svært mykje aktivitet nær det kunstige krykkjeberget som er lagd til i fjellskjeringa på Moldøen for å halde fuglane unna Måløybrua og bygingar. No håpar Fylkesmannen at ein kan ta ned aktiviteten for å sikre krykkjene si framtid.