– Det er sjølvsagt moro å vere bilseljar når du har modellar mange etterspør

Nyheter

Statistikken frå Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser at Hyundai var vekstvinnaren blant bilmerka med utsal i Nordfjord i fjor med 104 prosent vekst i talet på nyregistrerte personbilar. Det vil seie ei dobling. Tesla hadde riktig nok 226 prosent vekst som følgje av godt sal av bestseljaren Model 3, men dette bilmerket har ikkje utsalsstad her i distriktet. Fellesnemnaren for Hyundai og Tesla er elbil.