Kan du tippe hvor og når dette bildet ble tatt?

Sel­je/Stad: Det var fullt på hjel­le­ne ved Stattfisk i Stadvågen på Ytre Stadlandet da Fjor­de­nes Tidende tok det­te bil­det i feb­ruar 1980. Si­den jul had­de be­drif­ten da tatt imot vel 400 tonn fisk, for det mes­te sei. 250 tonn av det­te var hengt til tørk, mens res­ten, godt og vel 150 tonn, var blitt salta. Si­den års­skif­tet had­de Stattfisk le­vert 100 tonn klipp­fisk. Da­væ­ren­de eier, Gud­mund Hon­nings­våg, for­tal­te til avi­sa at han den siste tida had­de hatt 15–16 mann i ar­beid. De had­de hatt be­hov for enda fle­re, men det var van­ske­lig å få tak i nok se­song­ar­bei­de­re. Uten­om se­son­gen var det kun tre mann som had­de sitt dag­li­ge ar­beid ved be­drif­ten.