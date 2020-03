Nyheter

Vest politidistrikt melder mandag ettermiddag at politipatruljen kom over en svært beruset kvinne i Måløy i Nordfjord.

Det endte med at kvinnen havnet i arresten for å ha slått, sparket og spyttet etter politiet. Disse forholdene blir kvinnen nå anmeldt for.

Politiet opplyser også at kvinnen skal ha urinert i politibilen.