Vil ha med 6. klasse på utforminga

Nyheter

– Vi ynskjer no at 6. klasse skal få ta del i utforming, planteikningar, budsjett, dugnadslister og oppføring av staden, skriv dei i sitt brev til kommunen.

Prosjektet heiter «Draumeplassen» og skal gå føre seg i Burgundvåg på Stad. Allereie er dei kome i gang med grunnarbeidet sidan grunneigaravtala kom i orden i mai i fjor.

Til prosjektet har dei allereie fått innvilga både pengestønad og tomt. No ventar dei å bygge ein større gapahuk samt fleire turstiar rundt om på tomta. Også ser dei på moglegheitene for å få til forskjellige stadar til aktivitetar i området. Desse kan vere for eksempel ein badeplass, klatrepark eller eit utekjøken.

– Det viktigaste er at born og unge får ein eigarskap til staden, og at vi byggjer staden slik dei ynskjer, avsluttar brevet.