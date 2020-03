Foreslår å gjennomføre terrorøvelser på videregående skoler

Nyheter

– Siden 14. januar har norske skoler mottatt 190 trusler om skyting. Selv om alle truslene som til nå har kommet inn har blitt vurdert til å være falske har de vært med på å skape frykt og utrygghet for både ansatte og elever.

Sæhle forteller at politiet ser alvorlig på truslene og ønsker at norske skoler skal være forberedt dersom noe faktisk vil utsette elever og lærere for alvorlig vold. Hun viser til at Utdanningsdirektoratet høsten 2019 gjennomførte en spørreundersøkelse blant skoleledere i landets grunn- og videregående skoler, om arbeidet med å forebygger alvorlige hendelser.

– 99 prosent av skolelederne for de videregående skolene oppgir at de har en beredskapsplan, men at bare cirka halvparten har gjennomført beredskapsøvelser de siste tre årene, og kun 12 prosent av skolene oppgir at de har involvert elevene i beredskapsøvelser, til tross for at Utdanningsdirektoratet anbefaler dette.

– Vet fylkesordføreren om hvordan beredskapsarbeidet ved de videregående skolene i Vestland er? Alt tilsier at skolene har planer, men når ble det gjennomført øvelser? Og var elevene med?

Forslaget SV har til vedtak er at Fylkestinget ber de videregående skolene ha jevnlige øvelser, der også elevene er delaktige, i tråd med anbefalingene fra Utdanningsdirektoratet.