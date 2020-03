Tror grønn omstilling kan gi 18.000 arbeidsplasser

Nyheter

Brorparten av de nye arbeidsplassene kan komme innenfor maritim- og fornybarnæringene, men også innen prosessindustri og sjømatnæringen, som er de eksportnæringene Menon Economics har analysert i Vestlandsmeldingen 2020. Analysen er laget på oppdrag fra Vestlandskonferansen som går av stabelen i Grieghallen i Bergen i dag. (tirsdag)

– Vestland er et av Norges mest eksportrettede fylker med en dominerende posisjon innen maritim næring, sjømatnæringen og prosessindustri. Dette i kombinasjon med våre dyktige forskningsmiljø gjør at det er åpenbart at det er stort potensial i det grønne skiftet her, konsernsjef i Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpeseth.

I et høyvekstscenario, som legger til grunn et taktskifte i den grønne omstillingen som gjør at vi vil nå Parisavtalens togradersmål, kan de direkte sysselsettingseffektene i de fire næringene øke med opptil 80 000 sysselsatte fra dagens 117 000 til 196 000 i 2035.

18 000 av disse er i Vestland.

De samlede sysselsettingseffektene vil vokse betydelig på Vestlandet, hvis vi når et høyvekst-scenario:

Fornybarnæringen vil ha høyest vekst på hele 85 prosent, fra 15.000 til 28.000 ansatte

Maritim næring vil vokse fra 39.000 til 58.000 ansatte i 2035

Prosessindustrien vil vokse med rundt 30 prosent til 23.000 ansatte i 2035

Sjømatnæringen har fremdeles størst sysselsettingseffekter på Vestlandet, med om lag 70.000 ansatte i 2035