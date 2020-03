25 prosent kan bli koronasjuke i kommunen om det verste slår til

Helsevesenet førebur seg på fase to – sjukdomsutbrotet

Per no er koronatrugselen i Kinn i fase 1, ein fase der ein prøver å hindre smitte. Men helsevesenet og legane førebur seg på at fase 2, som er sjølve sjukdomsutbrotet, kjem fort.