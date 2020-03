Den nye fabrikksjefen jublar over ein fantastisk sesong

Nyheter

Februar vart den beste månaden i årets NVG-sild-sesong for Pelagia trass i mykje dårleg vêr som kunne ja slått uheldig ut for fisket. Men i staden har alle slags båtar som har funne tak i silda kome opp under kaia på Trollebø. Tungevåg anslår det til at dei kan ha tatt imot i overkant av 40 båtar så langt.