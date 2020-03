Ikkje alle taretrålarar er pålagt å bruke AIS, men dei må likevel rapportere inn posisjon kvart tiande minutt

Nyheter

Fjordens Tidende har i det siste mottatt tips om at taretrålarar har moglegheit til å slå av AIS-systemet på båtane. Dette automatiske identifikasjonssystemet gjer at ein mellom anna kan spore båtane sine posisjon, kurs og fart i tillegg til detaljar om segling og skip.

Fiskeridirektoratet avkreftar at det finst reglar som gjer at taretrålarar kan slå av systemet, men fortel også samtidig at kravet om AIS gjeld fiskefartøy over 15 meter. Ikkje alle taletrålarar har denne lengda., og dermed er det ikkje krav om AIS for dei som er under lengdekravet.

Desse båtane har derimot krav om å elektronisk å rapportere fangstdagbok til Fiskeridirektoratet. Dette er reglar som også gjeld alle fartøy som haustar tare. I denne rapporteringa ligg også informasjon om posisjon som automatisk blir sendt ut kvart tiande minutt. Dette blir rekna for å vere svært nøyaktige data.

– Vi har sjekka data frå fleire fartøy etter tips frå publikum. Taretrålarane har alltid halde seg innanfor riktig felt, seier Arvid Sundberg i Fiskeridirektoratet region vest.

Dersom båtar ønskjer å kople frå det automatiske sporingsutstyret, er dei først nøydde å sende ein søknad til Fiskeridirektoratet og be om dette. Det er ofte i situasjonar der fartøyet blir liggande til land at dette blir gjort.