Tar ikke imot gjester ombord så lenge koronasmitten herjer

Nyheter

– Våre gjesters ve og vel er alltid Hurtigrutens førsteprioritet. Derfor har vi innført en rekke tiltak for å hindre smitte av koronaviruset på våre skip. Det har ikke vært noen tilfelle av smitte om bord hos oss, og alle seilinger går derfor som planlagt, skriver Hurtigruten på sine nettsider.

Men de har innført en rekke tiltak for å beskytte seg mot smitte og for å hindre spredning av smitte. Et av disse er at ikke-reisende som har lyst å gå ombord for å hilse på kjentfolk eller besøke hurtigruten i norske havner ikke får lov til det.

De andre reglene er som følger:

- Skipene har klare og strenge hygieneprosedyrer om bord. I forbindelse med virusutbruddet har vi skjerper renholdet ytterligere og innført strenge rutiner for desinfisering av fellesområder.

- Vi følger råd fra det norske Folkehelseinstituttet (FHI), Verdens helseorganisasjon (WTO), Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), de amerikanske smittevernmyndighetene CDC og andre lokale helsemyndigheter der vi har skip.

- Vi følger nøye med på situasjonen og vil gjøre tiltak umiddelbart dersom det blir nødvendig.

- Gjester eller besetning som har besøkt eller mellomlandet i Kina (inklusive Hongkong og Macao) innen 14 dager før ombordstigning, vil ikke bli sluppet om bord på MS Fram, MS Midnatsol, MS Roald Amundsen eller MS Fridtjof Nansen. Dette gjelder uavhengig av nasjonalitet.

- Alle gjester får informasjon om grundig håndhygiene og god hoste- og nyseetikette. Det gjøres når folk går om bord, daglig over høyttaleranlegget og på informasjonsskjermer.

- Det er rikelig tilgang om bord til stasjoner der gjester kan desinfisere hendene sine, inkludert i forbindelse med servering.

- Vi har klare prosedyrer for hva som skal gjøres dersom vi har et sykdomstilfelle om bord.

Det er også omfattende retningslinjer for ansatte og besetning ved Hurtigruten.