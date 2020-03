Vi har de nest mest punktlige bussjåførene i landet

Nyheter

Sogn og Fjordane, der bare 27,12 prosent av sjåførene oppgir at de ofte er forsinket på ruten, er kun slått av Hedmark som har 25 prosent forsinkelse.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er selv bussjåfør. Han beskriver tallene generelt som uforsvarlig høye.

- Forsinkede busser skaper irritasjon for passasjerer, stress for sjåførene og er samfunnsøkonomisk skadelig. Om en buss med 50 passasjerer er 10 minutter forsinket tilsvarer det mer enn en arbeidsdag med venting, uttaler Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet krever nå flere tiltak for å bedre situasjonen.

- Vi vil ha mer satsing på fremkommelighet. I mange byer trenger vi flere kollektivfelt og signalprioritering av kollektivtrafikk i lyskryss. Elbilene må kastes ut av kollektivfeltet slik at bussene ikke blir stående og stampe, uttaler Klungnes.

Et vedvarende problem er at fylkeskommunene legger inn urealistiske rutetider på flere bussruter. Dette gjør de for å spare penger på anbudene til busselskapene.

- Svært mange rutetider beregnes ut fra forutsetningen om at det er bare, tørre veier og ingen andre biler på veien. Er det veiarbeid, omkjøring og permanente køer legges ikke dette inn i rutetidene. På flere ruter er bussene «dømt» til å bli forsinket før de har begynt å kjøre. Da lurer man passasjerene og skaper unødig stress for sjåførene, avslutter Klungnes.

Fylkesvis oversikt fra mest til minst forsinket:

1. Telemark 60,00 %

2. Vest-Agder 55,81 %

3. Hordaland 49,19 %

4. Trøndelag 48,75 %

5. Oslo 48,44 %

6. Akershus 46,56 %

7. Finnmark 44,44 %

8. Aust-Agder 41,67 %

9. Rogaland 40,96 %

10. Østfold 38,46 %

11. Møre og Romsdal 36,84 %

12. Buskerud 35,94 %

13. Troms 32,31 %

14. Nordland 31,71 %

15. Oppland 27,66 %

16. Vestfold 27,27 %

17. Sogn og Fjordane 27,12 %

18. Hedmark 25,00 %