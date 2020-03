– At skolen har sendt hjem elever er beklagelig og skaper engstelse

Nyheter

– Slike tiltak gir ingen nytte, og det er ingen grunn til å tro at dette har noe med corona-viruset å gjøre, sier kommuneoverlege i Kinn, Jan Helge Dale.

Han poengterer at eleven som meldte fra til skolen om sykdom, ikke har vært i området i Italia der det sirkulerer smitte, og at det derfor heller ikke er grunn til å mistenke at eleven er smittet av viruset.

– At skolen har sendt hjem elever er beklagelig og skaper mye engstelse. Dette er et eksempel på at skolen må konferere med smittevernmyndighetene, sier Dale.

Ville ikke ta noen sjanser Har sendt hjem elever etter at annen elev meldte om influensasymptomer Rektor ved Måløy vidaregåande skule, Åsta Navelsaker Røed, bekrefter at noen elever er sendt hjem fra skolen etter at en elev fikk influensasymptomer etter å ha vært på reise i Italia.

Han mener skolen burde tatt kontakt med smittevernlege før avgjørelsen om hjemsending ble tatt, og ikke i etterkant.

Rektor, Åsta Navelsaker Røed, uttalte tidligere i dag til Fjordenes Tidende at valget om å sende hjem elever før de undersøkte saken grundigere kunne de ta kritikk for, men at skolen tenkte det var bedre å handle raskt og ta saken på alvor.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi har veldig gode rutiner og det er derfor vi handler så raskt, fordi vi ikke vil ta noen sjanser, sa Røed.