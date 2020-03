Har gjort feil då dei behandla søknaden om overnattingspod'ar

– Kommunen har gjort eit vedtak som administrasjonen ikkje hadde kompetanse til

Vestkapp Holding AS fekk løyve til å sette opp eit mellombels overnattingstilbod på Vestkapp, såkalla pod-overnatting. Men no har Stad kommune trekt det tilbake med grunngjevinga at administrasjonen ikkje hadde kompetanse til å tildele løyvet.