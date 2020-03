Har sendt hjem elever etter at annen elev meldte om influensasymptomer

Nyheter

Røed forteller at de i dag, fredag, fikk melding om en elev som er hjemme fra skolen på grunn av influensasymptomer. Denne eleven hadde vært i Italia, men ikke i området med utbrudd.

– Denne eleven er ikke til sjekk for testing for coronavirus, men ryktene går med en gang. Vi har valgt å sende hjem noen elever i dag før vi har undersøkt saka grundig nok. Det kan vi ta kritikk på, men vi tenkte det var bedre å gjøre det slik. Vi handler kanskje raskt, men tar det på alvor, sier rektor Åsta Navelsaker Røed til Fjordenes Tidende.

– Det er ingen dramatikk i dette. Vi har veldig gode rutiner og det er derfor vi handler så raskt, fordi vi ikke vil ta noen sjanser.

Hun forteller at skolen har god beredskap i forhold til smittespredning, og gjennomfører daglige prosedyrer for å sikre både elever og ansatte best mulig.

– Hver dag rapporterer alle kontaktlærere til meg på digitalt skjema om det er elever som er sendt hjem igjen på grunn av fare for smitte. Det sender jeg videre til opplæringsavdelingen i Vestland fylkeskommune. Tilsvarende har vi for de ansatte, der avdelingsledere daglig melder inn til meg, sier Røed.

Rektor opplyser også at skolen er i ferd med å bygge opp en beredskapsplan i tilfelle skolen må stenge på grunn av smittespredning.

– Vi leser jo om skoler som må stenge, og holder på å lage en beredskap på hva vi gjør hvis vi får smitteutbrudd, og i verste fall må stenge skolen. Vi utarbeider nå en plan på hvordan vi kan holde undervisningen i gang i digitale kanaler, sier Røed.

Rektoren forteller at hun i tillegg holder tett kontakt med smittevernlegen i Kinn, og at skolen etter prosedyre stadig er i dialog med fylkeskommunen.