Meiner andre stadar er meir utsette for skred med større ulemper

Nyheter

– Vi har forståing for ynsket om rassikring på fv. 618 i Sørpollen, men i den samla vurderinga er det andre stadar i fylket som er vurdert til å vere meir utsette for skred og med større ulemper, skriv Vestland fylkeskommune i eit brev til Kinn kommune.

Vidare heiter det at Stadane som er rekna til å ha høgare skredfaktor vil verte prioritert før strekninga i Sørpollen. Skredfaktoren på strekninga vil verte vurdert på nytt ved neste rullering av skredsikringsbehov-lista.

Krev at den rasutsette vegen blir sikra Kommunestyret i Vågsøy krev fortgang i rassikring av fv. 618 i Sørpollen i Vågsøy kommune.

Fylkeskommunen fekk 15. desember eit brev frå Kinn kommune der dei bad om fortgang i arbeidet med rassikring for fv. 618 i Sørpollen, som delvis ligg i Kinn og delvis i Stad kommunar.

I brevet frå Kinn kommune blir det vist til at fv. 618 frå Almenningsfjellet til Flatraket har ein årsdøgntrafikk på 600, og at ein vil få ein auke i trafikken på 10 prosent over ei tiårsperiode. Tal ras på denne vegstrekninga har blitt hyppigare, og frå geologisk rapport etter rasa i 2018 kan ikkje fleire ras bli utelukka.

Fv. 618 er ein mykje brukt pendlarveg og veg for skuleelevar på vidaregåande skule. Seinast i desember 2019 var det ei ny rashending på strekninga.

Strekninga ligg inne på lista Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. Denne lista vert vurdert kvart fjerde år, og er nyleg rullert. Skredsikringslista er ei fagleg tilråding og grunnlagsdokument til arbeidet med regional- og nasjonal transportplan.

– Her er skredpunkt langs fylkes- og riksvegane identifisert og rangert etter reknemodell for skredfaktor og tilhøyrande kriterium. Reknemodellen tek utgangspunkt i seks ulike faktorar: Trafikkmengd, skredfrekvens og breidde på skredet over vegen, omkøyringstid, stengingar av vegen, stenging av vegen på grunn av skred og fare for nye skred der trafikken må vente etter eit skred, skriv fylkeskommunen.

Fylkesveg 618: Meiner det er eit under at liv ikkje gjekk tapt Judith Kvåle og Gunnar Silden frå Tverrpolitisk i Selje meiner det er eit under at liv ikkje gjekk tapt i det siste raset på fylkesveg 618. Dei meiner det hastar med å få utbetra vegen, som er ein tungt trafikkert pendlarveg mellom Selje og Måløy.

Skredfaktoren går frå null til ni, og skredfaktorkategoriane er delt inn i høg, middels og låg. I lista er skredfaktoren på strekninga på fv. 618 i Sørpollen sett til 2,0, og hamnar i skredfaktorkategori låg.