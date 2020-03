Stor pågang gjør at Margrethe nå utvider åpningstidene

Nyheter

– Alle slags folk i Måløy kom innom på kvelden i prøveperioden for å spise middag, og syntes det var så flott at vi hadde åpent. Og etter at de hadde vært der, ringte de og spurte om vi hadde åpent neste dag eller uken etter, sier daglig leder Margethe Gansgsøy til Fjordenes Tidende.