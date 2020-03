Rektoren bekymrar seg mest for barna sin branntryggleik, farlege uteområde og arbeidstilhøva for dei tilsette

Nyheter

– Det er ikkje dårleg stemning her på skulen etter vedtaket, men vi er nok litt skuffa. Vi var representert på møtet der flytting blei utsett, og vi hadde folk som fulgte med på sendinga. Dette er ei sak som engasjerer oss, og det er ei sak vi står samla om her. Samtidig er vi glade for at det er stor einigheit blant politikarane om å prioritere Skram skole.