Kinn AP og prioritering av Skram Skole

Nyheter

Etter møtet i Kinn kommunestyre denne veka har det vore mykje diskusjon kring vedtaket om Skram skule. Vedtaket som fekk fleirtal var i seks punkt, og det var stor semje om dei fleste punkta. Det Kinn AP ikkje kunne stemme for var å la vere å flytte elevane og dei tilsette ved skulen frå hausten av. Kinn AP meiner forholda ved Skram skule har ein sånn karakter at det ikkje er forsvarleg å la elevane vere der lenger enn høgst naudsynt.

Hilmar Eliasson i Venstre skriv i sitt innlegg at «Hadde kommunestyre lagt seg på rådmannen, MGD, AP m.fl. si linje så hadde vi fått nye rundar med skulestrukturdebatt i Vågsøy og uklårheitar som hadde dratt langt ut i tid.» Dette er berre spekulasjonar frå Venstre, og heilt feil. AP, MDG, KrF og ein representant frå SV stemte for følgjande punkt: «Rådmannen bes fremme forslag til konkret framdriftsplan for renovering av barneskole for Måløy og Vestre krets, på eksisterande tomt for barneskole i Måløy som inneber drift i ordinært bygg innan 1.01.2023.» Det er full einigheit om plasseringa og tidsfristane. Fristane er identiske i Oppvekst- og kulturutvalet og i formannskapet si innstilling.

Rådmannen meiner at skulen ikkje er god nok på bakgrunn av den branntekniske tilstandsrapporten og generell tilstand som gjer at utbetringar på bygget er påkravd om elevane skal vere der særleg lenger. Administrasjonen, ved eigedomsavdelinga og kommunalsjef Jåvold har informert om kva som må på plass på kort sikt dersom det skal vere vidare skuledrift på Skram. Heis manglar, vindauge er øydelagde og må skruast igjen, 54 vindauge bør skiftast, i tillegg til 3 ytterdører, veggplatene er øydelagde og bitar fell av. Desse inneheld asbest. Det trengst 5 nye doble branndører i gangane og 14 nye branndører til klasserom, 78 nødlys og batteripakkar må skiftast, og det må branntettast rundt rør, ventilasjon og andre installasjonar. Dei to siste punkta er også peika på ved branntilsyn. Tilfluktsrommet og arbeidsromma til lærarane i kjellaren har ikkje tilfredsstillande ventilasjon, og loftet er ikkje tillate å bruke. Elektriske feil må utbetrast. Dette meiner altså nokre foreldre og mange politikarar ikkje er nok til å ynskje å flytte elevane.

Argumentasjonen deira er at «dette er ikkje nytt», «skulen var god nok for elevane frå Holvik», «elevar er trente godt på evakuering». Men, her er ny informasjon i saka sidan elevane frå Holvik blei flytta. Begge rapportane frå Nordplan er frå okt-nov 2019. Så kjem rapporten frå folkehelseavdelinga 2018 fram og med den ei godkjenning av inneklima, lysforhold og toalettforhold. Denne hadde ikkje har vore fanga opp av kommunalsjef Jåvold slik den burde og ikkje komme verken rådmannen eller politikarar i hende. Uheldig ja. Men endrar det på saka si kjerne? Nei. Jåvold har forklart seg og beklaga. Nokre må likevel vinkle dette slik at det er rådmannen som skal takast for dårleg informasjonsflyt og det dei kallar «feilinformasjon». Kinn AP ser at rådmannen har teke grep om den informasjonen han fekk i haust og utviklinga i saka vart slik at ein hadde møter med både skuletilsette og bekymra foreldre. Forsøk på vere ansvarleg som skuleeigar vert mistenkeleggjort. Det tener ikkje saka eller innbyggjarane.

Kinn AP lyttar til dei som kjenner bygget, vi les rapporten frå Norplan og tenkjer den inneheld stort alvor, og vi er ikkje med på å bruke økonomisk kraft på å halde bygget i forsvarleg stand fram til spaden står i jorda for noko nytt.

Kinn AP gjentar: vi legg ikkje opp til noko ny strukturdebatt. Vi har vore med på å legge føringar for ei rask sakshandsaming, vi vil ha barneskular i Måløy, på Raudeberg og i Poljen.