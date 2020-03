Har planlagt skoletur til Berlin

– Vi er forberedt på at turen kan bli avlyst, og følger med på informasjonen som kommer

– Vi krysser fingrene for at det blir tur, og at elevene kommer seg avgårde. Men vi følger situasjonen fra dag til dag og forholder oss til de rådene vi får, sier avdelingsleder Helge Hjertenes.