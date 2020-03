Rektoren har fått svar

Dette er grunnen til at folkehelseavdelinga ikkje kjem til å gjere om vedtaket om at skulen er godkjend

- Så langt vi kan uttale oss om Skram skole per i dag vil opplysningane som vi mottok frå deg 28. februar likevel ikkje endre vårt vedtak om at skulen er godkjend etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og vurdert som helsemessig forsvarleg for elevane, skriv avdelinga i sitt svar til rektor Jens Frode Vågen.