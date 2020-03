To samband har redusert kapasitet

Nyheter

På Anda–Lote var B-ruta innstilt frå klokka 06.24 grunna tekniske årsaker. Berre ein kort time etterpå kom det ei ny melding om at sambandet vil gå som normalt.

Klokka 09.44 kom det ei ny melding om at den same ruta på Anda-Lote igjen er innstilt til uvisst tidspunkt grunna tekniske vanskar. Difor går dette sambandet no med berre halv kapasitet.

På sambandet Stårheim–Isane tek ferja frå Stårheim klokka 11.00 berre om bord 12 passasjerar. Dette er grunna farleg last, og sambandet har difor ein øvre kapasitet på tilv passasjerar.