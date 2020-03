Ber pårørende holde seg oppdaterte på besøkrestriksjoner på sykehjemmet

Nyheter

På Kulatoppen Bu- og omsorgssenter er det første som møter deg ved inngangsdøra informasjon om besøkrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner.

På lappen vises det til at Helsedirektoratet oppfordrer følgende personer om å ikke besøke kommunale helseinstitusjoner:

Personer som har vært i området med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager

Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet av COVID-19

– Situasjonen endrer jo seg fra dag til dag, men nå har vi hengt opp oppslag om restriksjoner til besøkende på sykehjemmene, der vi viser til helsedirektoratet sine retningslinjer, sier kommunalsjef helse og velferd i Kinn kommune, Norunn Stavø.

– Kontrollerer dere dette på noen måte?

– Vi kan jo ikke teste de besøkende, men råder folk til å følge retningslinjene fra Helsedirektoratet. Men jeg kan ikke tenke meg at folk vil utsette sine nærmeste for smitte, sier Stavø.

Hun viser til at restriksjonene også gjelder de som har bodd i samme hustand som en som er smittet av viruset, eller som har håndtert prøver fra en smittet pasient uten smittevernutsyr.

– Så har vi og sagt at personer som de siste 14 dagene har tegn til luftveisinfeksjon, eller har symptomer som feber, vond hals og hoste, rådes til å utsette besøket, sier Stavø.

I Bremanger kommune er også samme informasjon tilgjengelig på kommunen sine nettsider, samt ved inngangene til de ulike sykehjemmene, sier kommunalsjef Randi Ytrehus.

– Vi har ikke innført kontroll i døra, men vi har tiltro til at pårørende og besøkende tar hensyn. Det er ikke nok å gå inn å sjekke rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i dag. Situasjonen og rådene endres fra dag til dag, så ta en sjekk før du tenker å dra på besøk, understreker hun og legger til:

– Vi oppfordrer folk til å ta stor hensyn til de aller sykeste av oss.

Barbro Longva, kommunalsjef helse og omsorg i Stad kommune, sier det ikke er innført noen besøksrestriksjoner foreløpig, men at kommunen kontinuerlig konfererer med kommuneoverlegen.

– Vi forholder oss til nasjonale råd og informerer ut til ytterste ledd om oppdateringer vi får, så vi er helt sikre på at alle får den informasjonen, sier Longva.

Hun forteller at alle ansatte blant annet får beskjed på SMS og e-post om all ny informasjon som kommer inn.

– Vi holder også på å sjekke hvor mye utstyr vi har i beholdningen vår, som munnbind og smittevernutstyr, og har et ekstra skjerpa fokus på hygiene. Det er jo den eldre befolkningen som er mest utsatte og sårbare, så det er viktig å passe på unngå smitte, sier Longva.

– Jeg vet at de har et høyt fokus på hygiene på avdelingene, og på Seljetunet for eksempel, vet jeg at det er omtrent håndsprit når du kommer inn døra, sier hun.

Her kan du lese Helsedirektoratets skriv til kommunene om restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser.